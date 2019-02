"Passa a bola, passa o Amor". Padres atletas jogam futsal com alunos

Ivo Coelho, sacerdote de 35 anos, pároco em várias aldeias do concelho de Valpaços, sublinha que querem mostrar aos mais novos que “os padres são de carne e osso como as outras pessoas. Não são todos idosos e barrigudos. Também somos jovens, também convivemos, temos o nosso dia a dia, o nosso lazer, também jogamos futebol como eles e com eles”, observa.

“Queremos dar a conhecer os padres campeões europeus, campeões nacionais de futebol e mostrar às crianças, nas escolas, a vida do sacerdote, através do desporto. Passa a bola, passa o Amor, que é Deus”, explica o padre Ivo Coelho.

A iniciativa “Passa a bola, passa o Amor” surge na dinâmica do ano pastoral missionário em que o Papa Francisco convida os jovens “a descobrir os dois movimentos do coração: ser atraídos e ser enviados”. Nesse sentido, a equipa de futsal de padres da diocese de Vila Real decidiu pôr-se a caminho e está a encontrar-se com os jovens, nas escolas, levando o testemunho concreto da vivência desse amor nos vários âmbitos das suas vidas pastorais e sociais e através do desporto.

Nas bancadas muitos estudantes, professores e alguns populares vão aplaudindo as jogadas e, sobretudo, os golos. Os padres marcam primeiro e estiveram sempre a ganhar, mas, no final, registou-se um empate a cinco bolas. “Foi um jogo muito fixe, muito divertido. Os padres jogam muito bem, com muitas táticas, têm mais físico do que nós, mas conseguimos empatar o jogo”, afirma Rafael Borges, de 14 anos.

Já o padre Ricardo Machado, de 35 anos, acrescenta que “neste ano da missão” querem “apostar na juventude”, que está “um bocadinho afastada da Igreja”. Pároco nos concelhos de Murça e Alijó, acredita que a iniciativa “Passa a bola, passa o Amor” pode ajudar a “tornar a Igreja mais próxima e despertar vocações”.

“Queremos mostrar-lhes o nosso testemunho de pessoas felizes, mostrar o lado normal que nós somos, pessoas próximas, com quem se pode estar, conversar e até jogar futebol. Dizer-lhes também que, alguns deles, poderão vir a ser padres”, sublinha.

Os sacerdotes futebolistas consideram que, assim como “no futebol quem fica com a bola para si não joga em equipa e destrói a equipa, assim também na vida. Se todos passarmos o que temos de melhor, construímos um mundo melhor e Deus torna-se verdadeiramente amor, dádiva em cada um”.

A iniciativa “Passa a bola, passa o Amor” contempla dois momentos. Começa com um jogo de futsal, a que se segue um workshop em que cada um dos sacerdotes apresenta um âmbito diferente da missão. “Nós somos todos diferentes, temos dons diferentes e movemo-nos em âmbitos diferentes, mas passamos o mesmo Amor, o mesmo Deus. Nós somos veículos diferentes de uma mesma mensagem”, explicam os sacerdotes de Vila Real.

Estão pensados vários workshops em que os padres se disponibilizam a falar das suas experiências, de como passam o amor aos mais velhos, no desporto, aos doentes, na música, aos jovens, na paróquia, no cinema, no seminário, nas artes, na escola, na família, no escutismo, no mundo virtual e nos tempos livres.

Com os alunos do Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião foram partilhadas experiências relacionadas com o desporto e com o serviço aos doentes.

A diretora do agrupamento escolar, Rosa Cardoso, enaltece a iniciativa, afirmando que “serve para desmitificar a figura do sacerdote”. “O que eles mais gostam é o convívio, mas é muito importante para contactarem mais de perto com outra realidade, até em termos de vocação futura, para saberem o que fazem e conhecerem as várias áreas em que os sacerdotes estão envolvidos”, conclui a professora.

A iniciativa “Passa a bola, passa o Amor” pretende passar por todos os agrupamentos de escolas da diocese de Vila Real. São os professores de Educação Moral e Religiosa, em cada escola, que escolhem a duração e o enquadramento da atividade, assim como a área dos workshops.