Sob crescente pressão, May promete voto em março para adiar Brexit se tudo o resto falhar

A primeira-ministra britânica, Theresa May, prometeu esta terça-feira que, se uma maioria dos deputados rejeitar o acordo de saída negociado pelo Governo com Bruxelas e chumbar também uma saída da União Europeia sem acordo, irá levar a votos uma proposta de extensão do artigo 50, na prática adiando o Brexit.

Em declarações na Câmara dos Comuns, a chefe do executivo propôs três votações dentro de duas semanas para acabar com um impasse que se arrasta há quase três anos, desde que uma maioria dos eleitores britânicos votou a favor do Brexit em referendo, em junho de 2016.

De acordo com a proposta de May, a 12 de março o Governo vai levar a debate e votação o seu acordo de saída, em tudo semelhante àquele que foi rejeitado por uma maioria estrondosa em meados de janeiro.

Se a Câmara chumbar esse acordo, no dia seguinte, 13 de março, será votada a possibilidade de o Reino Unido sair da UE sem qualquer acordo de divórcio, a alternativa que mais assusta os europeístas britânicos e o resto do continente.

"O Reino Unido só irá sair sem acordo se houver consentimento específico desta Câmara", garantiu.

Havendo um segundo chumbo nessa votação, a 14 de março May levará a votos a proposta de uma "curta e limitada" extensão do prazo de saída, o que, garantiu, implicará que os britânicos ainda irão participar nas eleições europeias de final de maio.

"Deixem-me ser clara: eu não quero uma extensão do artigo 50. Devemos estar absolutamente focados em obter um acordo e em sair no dia 29 de março", sublinhou May esta tarde. "Uma extensão para lá do final de junho significaria que o Reino Unido participaria nas eleições para o Parlamento Europeu. Que tipo de mensagem é que isso mandará às mais de 17 milhões de pessoas que votaram para sair da UE há quase três anos?"

Neste momento, e sob o artigo 50 do Tratado de Lisboa que a primeira-ministra britânica ativou em março de 2017, o Reino Unido tem de abandonar a UE a 29 de março próximo, com ou sem acordo.

Para adiar esse prazo legal, May terá de obter o aval do Parlamento e, depois, de todo o bloco europeu.

Ontem, o líder da oposição, Jeremy Corbyn, mudou de rota política e depois de vários anos a criticar a UE, decidiu que o seu Partido Trabalhista irá apoiar um segundo referendo se a Câmara enveredar por esse caminho. Essa opção já foi repetidamente afastada pela atual primeira-ministra.