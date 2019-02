João Tralhão: "Estreia de Jota? Isto é só o começo"

O treinador João Tralhão está convicto que Jota ainda tem muito para mostrar na equipa principal do Benfica. O atacante de 19 anos estreou-se no campeonato, na segunda-feira, frente ao Desportivo de Chaves, entrando aos 81 minutos para o lugar de Pizzi.

Antigo treinador de Jota nas camadas jovens das águias, Tralhão fala de alguém que está preparado para começar a trilhar o seu caminho no patamar mais alto do futebol das águias. E o melhor está para vir, acredita o técnico de 38 anos:

"É mais um jovem que se estreia e é o culminar do investimento da sua juventude. Conheço-o muito bem e neste momento está bastante satisfeito. Também sei, pela ambição que reconheço nele, que isto é só o começo. Não se vai iludir, é importante ter os pés assentes no chão e os níveis de ambição no sitio certo. E os níveis de ambição do João estão enquadrados com esta realidade", começa por declarar a Bola Branca

João Tralhão acredita que as águias têm hoje em dia uma maior capacidade de segurarem jovens como Jota, e reúnem as condições perfeitas para a afirmação de jovens:

"O mercado está muito globalizado, e há um poder económico de outras realidade com as quais é difícil de competir, mas considero que todas as condições estão criadas no Benfica para que estes jovens possam crescer e afirmar-se. Primeiro no futebol nacional e, só depois, no internacional", explica o ex-adjunto de Thierry Henry no Mónaco.

Jota ou "JP", como também é conhecido, fez toda a sua formação no Seixal. Começou a temporada na equipa B e soma agora dois encontros no conjunto principal dos encarnados, o primeiro na Liga.

O internacional português, (já) Campeão Europeu nos escalões de Sub-17 e Sub-19, destaca-se sobretudo pelo "talento enorme", em particular por uma "capacidade técnica fora do normal, sendo que consegue adaptar-se a qualquer contexto", remata o seu antigo treinador.