Chaves. Esperança da permanência não morreu na Luz

Frustração e esperança em Chaves, no rescaldo da goleada no Estádio da Luz por 4-0, que significou a quinta derrota de Tiago Fernandes em onze jogos para o campeonato no comando técnico dos transmontanos. Fernando Pereira Campos, presidente da Assembleia Geral do Grupo Desportivo de Chaves, confessa, em declarações a Bola Branca, que esperava melhores resultados do trabalho de Tiago Fernandes.

"Todos nós gostaríamos de estar melhor classificados, se calhar até a começar por ele", começou por dizer.



Tiago Fernandes pegou no Chaves à passagem da 13ª jornada, com a equipa até então treinada por Daniel Ramos, no último lugar. Agora o Chaves é penúltimo, mas viu aumentar de três para quatro pontos a distância para a zona de permanência.

Na próxima jornada, o Chaves recebe o Santa Clara, que tem sido uma das maiores surpresas da I Liga, com a permanência praticamente garantida. Fernando Pereira Campos reconhece que, “como todos os jogos a partir de agora, o jogo com o Santa Clara será muito importante para ultrapassar este momento menos bom”.

Na mesma entrevista, o presidente da Assembleia Geral do Chaves sublinha que o plantel é composto por “bons atletas e bom profissionais, que vontade, empenhamento e apoio da massa associativa rapidamente irão colocar a equipa acima dos lugares de despromoção”.

O Chaves recebe o Santa Clara no próximo domingo, às 15h00, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira.