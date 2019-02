​Dito defende opção de Abel pela Taça, mas coloca FC Porto na "pole position" para esta noite

O antigo jogador de Braga e FC Porto não acredita que Sérgio Conceição faça poupanças a pensar no jogo com o Benfica, de sábado. Braga beneficia de ser uma eliminatória a duas mãos. Dito entende ambição de Salvador no campeonato, mas considera que Abel está a fazer a gestão correta.

Dito avalia o momento que FC Porto e Sporting de Braga atravessam para concluir que, se as meias-finais da Taça de Portugal se disputassem a uma só mão, "o Porto teria uma vantagem grande". O antigo jogador dos dois clubes sustenta a sua ideia no facto do Braga "estar a atravessar a pior fase da época". "O Porto também já passou um período menos favorável, mas sem consequências graves", contrasta, em entrevista à Renascença.

Além disso, "Sérgio Conceição quer ganhar tudo o que lhe aparecer pela frente". O treinador do FC Porto não tem feito grande rotação da equipa titular e Dito acredita que não o fará, de novo, esta noite, no Dragão: "Acho que ele vai atacar forte este jogo, mesmo tendo o jogo com o Benfica [no sábado]. Ele sabe que se conseguir ganhar por uma margem confortável pode gerir na 2ª mão"

Aposta do Braga na Taça de Portugal

As duas derrotas consecutivas no campeonato, com Sporting e Belenenses SAD, afastaram o Braga da luta pelo título. Perante este cenário, Dito considera que a opção deverá passar por uma concentração na Taça de Portugal e acredita que isso já estará a pesar no inconsciente dos jogadores.

"Pareceu-me claramente que o foco, no jogo com o Belenenses SAD, já estaria na Taça. Não acontece de forma intencional, mas há aqui um canalizar de energias para o jogo da Taça", diz o treinador, atualmente sem clube, nestas declarações a Bola Branca. António Salvador, no entanto, parece não estar interessado em ver a sua equipa descentrada das contas do campeonato e, em entrevista ao "Record", disse que seria uma frustração não ver o Braga terminar o campeonato no pódio da I Liga. Isto depois de Abel ter reforçado que o objetivo é terminar entre os quatro primeiros. O treinador comentou o episódio e disse existir sintonia com a direção, apesar do aparente desencontro de ideias.