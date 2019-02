Nélson Semedo: "Notei muitas diferenças do Benfica para o Barcelona"

Nélson Semedo, lateral direito português, falou sobre a adaptação ao Barcelona, clube que representa desde o arranque da temporada passada. Em entrevista ao jornal "L'Esportiu", o internacional luso falou sobre as diferenças entre o Barcelona e Benfica:

"Estou a adaptar-me cada vez mais à equipa e é bom estar a jogar mais. Venho de uma boa equipa, com uma maneira completamente diferente de jogar. Notei muitas diferenças ao início. O que tenho notado é que aqui é preciso ter sempre a bola. No Benfica também, mas aqui ainda mais. Também se joga mais com o guarda-redes, é mais um jogador de campo", começou por dizer.

Semedo, de 25 anos, soma 29 partidas esta temporada e um golo apontado, e mostrou-se entusiasmado com os dois jogos consecutivos frente ao Real Madrid, ambos no Santiago Bernabéu, um deles para o campeonato, e outro para a Taça do Rei.

"É uma semana emocionante, com dois jogos que todos querem jogar, dois jogos muito difíceis contra uma equipa muito boa. São jogos que podem decidir títulos. É por isso que é importante estar muito concentrado e pensar apenas no futebol".

Apesar dos bons resultados do Barcelona num passado recente em casa do Real Madrid, Nélson Semedo diz que o histórico vale pouco: "O futebol não vive no passado. Todos os jogos têm a sua história. Queremos continuar a vencer, mas conscientes que não será fácil vencer o Real Madrid, seja no Santiago Bernabéu ou noutro estádio. Mas temos uma grande equipa e podemos ganhar".