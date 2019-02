Paços de Ferreira. Nova busca na cadeia apreende telemóveis e seringas

Dezenas de elementos da Guarda Prisional apreenderam no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira (EPPF) 18 telemóveis e seis seringas, no âmbito de uma busca concluída durante a madrugada.

A operação foi iniciada na segunda-feira, após o encerramento geral, com "uma busca seletiva a diversos espaços celulares do estabelecimento", revela um comunicado da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

Da busca resultou a "apreensão de 18 telemóveis, seis seringas, duas gramas de uma substância que se presume ser estupefaciente, um recipiente com fruta fermentada, uma arma branca de fabrico artesanal e alguns produtos alimentares cuja posse não é permitida nas celas".

Foram ainda apreendidos "alguns equipamentos elétricos autorizados (como televisões e play station) mas que apresentavam quebra dos selos de segurança".

No dia 15, a Guarda Prisional já tinha apreendido naquele estabelecimento prisional telemóveis, drogas e outros artigos numa megaoperação, envolvendo mais de 100 operacionais.

De acordo com o comunicado, a busca que terminou na madrugada de hoje decorreu "sem que se tivesse verificado qualquer tipo de incidentes e os reclusos em cuja posse foram apanhados os objetos e bens ilícitos serão objeto do procedimento disciplinar e ou criminal previstos na lei".

Assinala-se ainda que a operação ocorreu no âmbito do "trabalho de prevenção e combate à entrada e circulação de produtos e bens ilícitos em contexto prisional", envolvendo "cerca de cinquenta elementos do corpo da guarda prisional do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, dois esquadrões do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP) e diversos binómios dos dois grupos cinotécnicos".

Aquela cadeia tem sido notícia desde o dia 9, quando um grupo de reclusos do EPPF organizou uma festa e transmitiu-a em direto para o exterior, através do telemóvel.

Após a busca realizada no dia 15, a diretora, Maria Fernanda Barbosa, pediu a sua demissão ao diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais.