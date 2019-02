Kepa multado pelo Chelsea. "Aprendi com este episódio e aceito a multa"

O Chelsea anunciou, esta terça-feira, que multou o guarda-redes Kepa Arrizabalaga, após o incidente na final da Taça da Liga, frente ao Manchester City. O guarda-redes espanhol ficará sem uma semana de salário, valor que será doado à "Fundação Chelsea".

Em comunicado, Kepa voltou a retratar-se publicamente e pediu desculpa ao treinador Maurizio Sarri: "Estava muito feliz por jogar a minha primeira final pelo Chelsea. Pensei muito sobre o que aconteceu. Apesar da confusão e do mal-entendido, percebo que cometi um grande erro pela forma como lidei com a situação".

"Hoje quis pedir desculpa pessoalmente ao treinador, ao guarda-redes Willy Caballero e a todos os meus colegas de equipa. Quero também pedir desculpa aos adeptos do Chelsea. Aprendi deste episódio e aceito qualquer ação disciplinar por parte do clube", por ainda ler-se.

Maurizio Sarri também se pronunciou, em comunicado, diz que o assunto está encerrado e lamenta que o desempenho da equipa tenha sido ofuscado pelo incidente: "Eu e o Kepa falámos sobre a situação. Ele percebeu que cometeu um grande erro e pediu-me desculpa. Para mim, está encerrado o assunto. Tenho pena que uma 'performance' tão positiva tenha sido ofuscada pelo incidente".

No final do prolongamento da final da Taça da Liga, frente ao Manchester City, Sarri queria substituir o guarda-redes Kepa por Willy Caballero, depois do jovem guarda-redes espanhol ter apresentado algumas queixas físicas. No momento da alteração, Kepa recusou-se a sair, o que deixou o técnico italiano irritadíssimo.

Kepa acabou mesmo por ficar em campo para as grandes penalidades, que acabaram por culminar na vitória do Manchester City.

Reveja o momento: