Brendan Rodgers a caminho do Leicester City

O Celtic anunciou, esta terça-feira, que o treinador da equipa Brendan Rodgers está a negociar com o Leicester City, clube em que alinha o português Ricardo Pereira.

Os "foxes" continuam à procura de novo técnico, depois de terem anunciado o despedimento de Claude Puel do cargo. Em comunicado, o campeão escocês anunciou que o técnico foi abordado pelo Leicester e está interessado na mudança:

"O Celtic anuncia que foi abordado pelo Leicester City para negociar com Brendan Rodgers. O treinador comunicou ao clube que é uma oportunidade que pretende analisar e, por isso, de forma relutante, permitimos que o treinador negoceie com o Leicester", pode ler-se no curto comunicado no site oficial.

Brendan Rodgers está na sua terceira temporada ao serviço dos "hoops", e conquistou dois campeonatos, duas Taças, três Taças da Liga e está bem encaminhado para revalidar o título de campeão escocês.

O técnico de 46 anos não é estranho à Premier League e esteve muito perto de conseguir o título de campeão em 2013/14, ficando em segundo lugar com o Liverpool. Brendan Rodgers orientou o Swansea na época de promoção ao primeiro escalão em 2010/11, e trocou o clube galês pelo Liverpool em 2012/13, onde ficou até ser demitido em 2015/16, sem ter conquistado nenhum título.

O Leicester City, de Ricardo Pereira, é atualmente 12º classificado da Premier League, com 32 pontos em 27 jogos disputados.