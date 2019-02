Gastão Elias em frente no Challenger de Yokohama

O tenista português Gastão Elias está nos oitavos de final do Challenger de Yokohama, no Japão, depois de vencer o brasileiro Guilherme Clezar.

O luso, atual 297º no "ranking" mundial ATP, venceu por 2-1, pelos parciais de 0-6, 6-2 e 7-6 (7-4). Elias não poderia ter pedido um pior arranque, depois de ter sido derrotado por 6-0 no primeiro "set". Depois de vencer o segundo "set" por 6-2, o tenista português confirmou a passagem no tie-break final, por 7-4.

Na próxima ronda, Elias vai defrontar o australiano Andrew Harris, 329º do ranking mundial.

O outro português em prova deu por concluída a sua participação na prova. Gonçalo Oliveira foi eliminado, esta madrugada, ao perder por 2-0 frente ao russo Ivan Gakhov. O atual 288º da hierarquia mundial de ténis perdeu pelos parciais de 6-3 e 7-6 (7-5).