João Pinheiro vai arbitrar o FC Porto-Braga

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou o árbitro João Pinheiro para apitar a partida da primeira mão da meia final da Taça de Portugal entre FC Porto e Braga, esta terça-feira no Estádio do Dragão.

O juiz de 31 anos, da AF Braga, vai ajuizar a equipa portista pela terceira vez esta temporada, depois de ter estado na vitória no terreno do Desportivo das Aves, e na derrota na final da Taça da Liga, frente ao Sporting. O árbitro vai estar presenta pela primeira vez esta época numa partida do Braga.

João Pinheiro vai ser auxiliado por Bruno Rodrigues e Nuno Eiras. Rui Costa será o quarto árbitro.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, estará Hugo Miguel nas funções de videoárbitro, assistido por António Godinho.