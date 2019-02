Lakers perdem e "afundam" na conferência oeste

Os Los Angeles Lakers perderam, esta madrugada, no terreno dos Memphis Grizzlies, e estão cada vez mais longe de um lugar nos "play-offs" da NBA.

A nova equipa de LeBron James perdeu por 110-105, apesar do triplo-duplo do camisola "23", que registou 24 pontos, 11 assistências e 12 ressaltos. Com esta derrota e com apenas três vitórias nos últimos 10 jogos, os Lakers caíram para o 11º lugar da conferência oeste, e estão cada vez mais distante de um lugar nos "play-offs".

Nesta altura, com cerca de 60 jogos disputados e a entrar na reta final da temporada regular, as equipas que ocupam um lugar que dão acesso ao "play-off" de apuramento de campeão, a oeste, são os Golden State Warriors, Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers, Houston Rockets, Utah Jazz, Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs.

Os Minnesota Timberwolves ultrapassaram os Lakers com uma vitória por 112-105 frente aos Sacramento Kings, com uma exibição notável do "All-Star" Karl Anthony Towns, principal estrela da equipa, que apontou 34 pontos, 21 ressaltos e cinco assistências.