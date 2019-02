Marega, Danilo e Militão convocados para o Braga

Marega, Danilo e Éder Militão estão convocados por Sérgio Conceição para a primeira mão da meia final da Taça de Portugal entre FC Porto e Braga, esta terça-feira, no Estádio do Dragão, às 20h15, segundo avança o jornal "O Jogo".

De acordo com a publicação, o avançado maliano, que se lesionou no dia 3 de fevereiro, frente ao Vitória de Guimarães, está recuperado de lesão mais cedo do que previsto e está preparado para regressar à competição, assim como Danilo, que saiu lesionado no tornozelo na partida contra o Vitória de Setúbal, no dia 16 de fevereiro.

O técnico do FC Porto manteve o véu sobre a eventual utilização dos dois jogadores na conferência de imprensa de antevisão da partida, pelo que poderão mesmo ser opção.

Quem também está de regresso aos convocados é Éder Militão, que falhou o último jogo em Tondela por motivos disciplinares. O defesa brasileiro terá sido apanhado durante a madrugada numa discoteca e infringiu o regulamento interno da equipa.

O FC Porto-Braga está marcado para esta terça-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.