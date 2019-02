Benfica "amassa" antes do clássico

A goleada do Benfica por 4-0 frente ao Chaves foi o principal destaque das capas dos jornais desportivos desta terça-feira.

O jornal "Record" fala em "mais um amasso", e dá ainda destaque ao novo deslize do Sporting na Madeira, no terreno do Marítimo, estádio onde não vence há três temporadas. "Ilha de perdição", escreve o jornal.

Já o jornal "O Jogo" olha para a goleada do Benfica com os olhos postos na próxima jornada contra o FC Porto. "Águia dispara para o clássico", escreve o jornal. "A Bola" intitula o trio da frente do Benfica de "imparável", depois de mais uma boa exibição de Seferovic, João Félix e Rafa.

O duelo do FC Porto frente ao Braga desta terça-feira, a contar para a primeira mão da meia final da Taça da Liga, também é destaque nas capas dos jornais desportivos.