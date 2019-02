Deco alerta. A carne já picada dos talhos é "um caldo de bactérias e conservantes"

A carne picada, vendida a granel, continua com problemas. De acordo com a última investigação da Associação de Defesa do Consumidor, em 20 amostras recolhidas em talhos na Grande Lisboa e no Grande Porto, 15 chumbaram nos testes de laboratório.

Foram encontrados sulfitos proibidos, temperaturas elevadas e elevado número de bactérias, algumas indesejáveis.

“Apesar de todos os alertas e avisos, os resultados, seis anos desde o primeiro teste, continuam a ser maus. Em 20 amostras de carne picada de talhos visitados na Grande Lisboa e no Grande Porto, apenas quatro são razoáveis e uma boa”, pode ler-se na nota enviada à redação.



“A carne já picada dos talhos é um caldo de bactérias e de conservantes. Não a compre. Escolha uma peça de carne e mande picar", alerta o texto.



A associação lembra que a carne picada só pode conter sal, e em quantidades inferiores a 1%. Os sulfitos não são permitidos. No entanto, havia amostras com outros ingredientes. Ou seja, o consumidor está a ser enganado ao comprar um produto que já não é só carne picada.