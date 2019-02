Morreu Mark Hollis, vocalista dos Talk Talk

Mark Hollis, vocalista e força criativa da banda britânica Talk Talk que brilhou na década de 80 do século passado, morreu esta segunda-feira. Tinha 64 anos.

O cantor e compositor natural de Londres deu voz a êxitos como “It’s My Life”, “Today” ou “Life’s What You Make It”.

O grupo que recebeu o rótulo de pós-rock e synthpop lançou cinco álbuns de estúdio: “The Party’s Over”, “It’s my Life”, “The Colour of Spring”, “Spirit of Eden” e "Laughing Stock”.

Mark Hollis também lançou um álbum a solo, homónimo, em 1998.