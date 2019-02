Jonas viu, esta segunda-feira, o quinto cartão amarelo no campeonato, esta temporada, diante do Desportivo de Chaves. Em condições normais, isso significaria que o avançado estaria de fora na visita do Benfica ao FC Porto, na próxima jornada. Contudo, isso não é verdade.

De acordo com os regulamentos, este não passou do quarto cartão amarelo acumulado pelo avançado brasileiro. Tudo se explica com a expulsão de Jonas na derrota com o Portimonense, em que, primeiro, o jogador viu o cartão amarelo e, depois, foi expulso com vermelho direto.

Segundo o ponto 10 do artigo 164.º do Regulamento Disciplinar da Liga, "no caso de um jogador que tenha sido sancionado com cartão amarelo e venha a ser expulso do terreno de jogo em consequência da exibição de cartão vermelho por falta grave, o cartão amarelo exibido não conta para efeitos de acumulação de cartões nos termos do presente artigo".

Quer isto dizer que o cartão amarelo visto por Jonas, na 15.ª jornada, foi "anulado" pelo vermelho direto visto no mesmo jogo. Assim, o avançado do Benfica tem apenas quatro amarelos na I Liga, esta época: viu-os frente ao Moreirense (nona jornada), Feirense (11.ª), Vitória de Setúbal (12.ª) e, agora, na 23.ª, diante do Desportivo de Chaves.