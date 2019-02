Besiktas empata depois de ter estado a ganhar 3-0

Besiktas e Fenerbahçe empataram a três golos, esta segunda-feira, no jogo grande da jornada 23 da Superliga da Turquia. Um jogo em que se pode falar de uma grande recuperação do Fenerbahçe ou da enorme escorregadela do Benfica, que estava a vencer por 3-0 ao intervalo.

Tudo parecia correr bem ao Besiktas, que inaugurou o marcador logo aos 10 minutos, por intermédio de Gonul. Oito minutos depois, Yilmaz ampliou, de penálti. Mesmo em cima do intervalo, Yilmaz "bisou".

Contudo, tudo descarrilou na segunda parte. Zajc reduziu logo aos 55 minutos e, sete minutos depois, Ciftpinar diminuiu a diferença para um golo. Cinco minutos mais tarde, Ali Kaldirim empatou a contenda.

Ricardo Quaresma entrou aos 74 minutos, no Besiktas, que, feitas as contas, perde terreno na perseguição ao primeiro classificado, o Istambul Basaksehir, e ao segundo lugar, último que dá acesso à Liga dos Campeões e que é ocupado pelo Galatasaray. O líder tem 51 pontos e o "vice" tem 45, mais 11 e cinco que as águias negras, respetivamente.

Já o Fenerbahçe continua a sua época penosa. Encontra-se na 14.ª posição, com 25 pontos, apenas um acima da zona de despromoção.