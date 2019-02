Tiago Fernandes: "Merecíamos ter feito um golo"

O treinador do Desportivo de Chaves, Tiago Fernandes, considera que, caso a sua equipa tivesse marcado o golo que considera que merecia, o desfecho frente ao Benfica teria sido diferente dos 4-0 sofridos.

"Merecíamos ter feito um golo e ter retardado mais o golo do Benfica", afirmou o técnico dos flavienses, em declarações à BTV, após a partida.

Tiago Fernandes considerou que, durante os primeiros 15 minutos, o Chaves foi "sólido e seguro", tendo disposto de duas oportunidades de golo, nos pés de Platiny. "Não conseguimos fazer um golo para termos o jogo a nosso favor. O Benfica, com um ressalto, chegou ao 1-0. Com esse golo, a minha equipa demorou a reencontrar-se", assumiu.

O Benfica marcou outros dois golos na primeira parte. Na segunda, Tiago Fernandes acredita que, com as alterações feitas, o Chaves começou a ter controlo. "O golo do Jonas surgiu numa altura em que o Benfica não merecia", observou, admitindo que "a força coletiva do Benfica é muito grande" e que, "se jogar na Luz com 0-0 é difícil, com 3-0 ainda é mais".

Tiago Fernandes insistiu no primeiro golo do Benfica como o momento decisivo do jogo: "Acaba por desmascarar a nossa equipa. Há erros que se pagam caro, especialmente com uma equipa da qualidade do Benfica. O golo do Benfica, naquele ressalto, abriu o jogo e deu-lhes confiança."



Terminado o jogo com o Benfica, o Chaves volta a jogar com equipa dos seu campeonato, segundo as palavras de Tiago Fernandes, em busca da manutenção. A zona de salvação está a quatro pontos.

"Temos tido um calendário difícil. Temos 11 jogos, 33 pontos. Temos confiança de que vamos atingir os nossos objetivos. Queremos dar uma resposta à Chaves nos jogos com adversários diretos", sublinhou.