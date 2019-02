Bruno Lage atribui todo o mérito aos jogadores

Bruno Lage mostrou-se muito satisfeito com a exibição do Benfica, que resultou em vitória, por 4-0, diante do Desportivo de Chaves.

Em declarações à BTV, o treinador do Benfica realçou que a primeira parte foi "muito boa, com enorme qualidade", com "entrada forte e determinada", e que a sua equipa soube fazer "o que tinha de fazer".

"Circular e ter paciência", explicou Bruno Lage, que enalteceu o trabalho dos atletas: "Foi uma boa exibição. Os jogadores têm sido fantásticos."

Sobre as oito vitórias consecutivas na época de estreia, época que só Sven-Goran Eriksson conseguiu alcançar, pelo Benfica, Lage preferiu atribuir o mérito aos protagonistas. "É o trabalho dos jogadores. Temos as nossas ideias, mas sem eles não se consegue nada. Estou muito satisfeito por ser o treinador deles. A nossa mentalidade é vencer sempre o próximo jogo", sublinhou o técnico encarnado.

Face às ausências de Ferro, por castigo, e Jardel, devido a lesão, Samaris recuou para o centro da defesa, onde fez parceria com Rúben Dias. Bruno Lage assinalou que os dois jogadores "corresponderam":

"Nós trabalhamos um determinado posicionamento e vamos testando essas situações no treino. O Samaris já no passado jogou a central. Estivemos muito equilibrados no momento em que perdemos a bola."