Sporting

Keizer lamenta empate frente ao Marítimo, mas elogia exibição

25 fev, 2019 - 20:59 • Redação

Treinador do Sporting lamentou as oportunidades desperdiçadas e não entende a expulsão nos últimos minutos: "Foi o primeiro vermelho da minha vida. Foi a decisão do árbitro, achei estranho, e espero que um dia se aumente o tempo de jogo, é uma pena para o futebol português".