Petit "satisfeito" com o empate caseiro frente ao Sporting

Petit, treinador do Marítimo, ficou satisfeito com o empate caseiro frente ao Sporting. Em declarações na "flash interview" da Sport TV, o treinador analisou uma partida complicada:

"Já sabiamos que ia ser difícil, com um Sporting a encostar à nossa equipa. Tivemos algumas oportunidades, foi um jogo bem dividido, as duas equipas a encaixar. O Sporting teve mais posse de bola e caudal ofensivo, queríamos sair em transição e faltou-nos alguma definição. Ainda assim, é um empate que nos satisfaz", começou por dizer.

O técnico da equipa insular acredita que se tratou de um resultado importante na luta pela manutenção: "Vai ser uma luta até ao fim, contente com a atitude dos jogadores e estamos já a pensar no jogo de segunda-feira com o Vitória de Guimarães".

Confrontado com as declarações de Bruno Fernandes, que acusou o Marítimo de antijogo, Petit esclareceu a situação: "Não dei indicações para perderem tempo, mas é normal que os jogadores fiquem no relvado quando sofrem contacto, mas quisemos sempre discutir o resultado".

Com este resultado, o Marítimo somou 24 pontos e subiu ao 12ª lugar da I Liga.