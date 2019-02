​Homem morre afogado na Meia Praia em Lagos

Um homem entre os 60 e os 70 anos morreu esta segunda-feira vítima de um afogamento numa praia do concelho de Lagos, no Algarve, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.



O CDOS de Faro recebeu o alerta às 15h27, depois de um contacto do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para os bombeiros locais, mas o dispositivo de socorro que envolveu elementos da corporação de Lagos, da Autoridade Marítima e do próprio INEM nada pôde fazer para ajudar a vítima, disse a fonte do Comando Distrital à agência Lusa.

"A VMER [Viatura Médica de Emergência e Reanimação] do INEM esteve no local e certificou o óbito", acrescentou.

A mesma fonte precisou ainda que a vítima tinha "idade compreendida entre os 60 e os 70 anos" e "nacionalidade desconhecida", estando agora as autoridades a averiguar as circunstâncias em que a morte por afogamento aconteceu.