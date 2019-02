Sindicatos de professores dizem que Governo não mudou "uma vírgula" na proposta rejeitada

Luis Ribeiro

25 fev, 2019 Farp 19:38

Infelizmente o Governo goza, é este o termo, com os seus trabalhadores, arrastando num clima de hipocrisia as "negociações" até ao limite das proximas eleições de forma a protelar por mais uns meses uma situação insustentável. As injustiças do estado com os seus funcionários já passou o limite do absurdo. As greves são impossiveis de evitar num quadro destes e só lamento que nas mais diversas areas quem vá sofrer com esta miopia financeira seja os cidadaos, as crianças, os idosos, nas escolas, nos hospitais, nas mais diversas repartições publicas. Este Governo não negoceia. Despeja aos Mil Milhoes na Finança e conta tostões em serviços publicos basicos para a sociedade. Se é isto que União Europeia quer impor aos estados, então os ingleses estão mais que certos: sair da União Europeia faz todo o sentido.