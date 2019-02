Brexit. Corbyn quer segundo referendo para travar acordo “fracassado” e “prejudicial" de May

O líder trabalhista Jeremy Corbyn anunciou esta segunda-feira que vai apresentar uma emenda (ou votar a favor de uma) no Parlamento britânico, amanhã, a favor da realização de um segundo referendo ao Brexit.

Sendo certo que Corbyn sempre foi relutante a novo referendo, a verdade é que, nas últimas semanas, face ao chumbo no Parlamento do acordo para a saída do Reino Unido da UE, bem como face a uma intransigência dos líderes europeus em ceder na renegociação, por exemplo, à questão da fronteira entre as irlandas, o cenário alterou-se e Corbyn, pressionado no Congresso trabalhista a ceder – na semana passada, também vários deputados anunciaram a saída do partido por discordarem de si –, vai ainda esta noite reunir-se com deputados do seu partido e anunciar-lhes a decisão.

Segundo Jeremy Corbyn, em comunicado, tal mudança de posição se deverá à maneira “imprudente” como a primeira-ministra Theresa May está a “deixar o relógio [do Brexit; a saída está agendada para 29 de março] andar”, o que, garante, “não podemos nem vamos aceitar”. Para Corbyn, a primeira-ministra britânica estará a tentar “forçar” os deputados a escolher entre o acordo “fracassado” e “prejudicial” existente ou um “desastroso Brexit sem acordo”.

Impedido o Brexit sem acordo, Corbyn pretende ainda aproximar a proposta de May da sua própria visão para o Brexit ideal, o que incluirá (se Bruxelas aceitar negociar, claro) uma “permanente e abrangente” união aduaneira com a UE; um alinhamento estreito com o mercado único, “apoiado por instituições e regiões partilhadas”; o alinhamento “dinâmico” sobre direitos e proteções; compromissos sobre a participação em agências da União Europeia e programas de financiamento, “incluindo áreas como o ambiente, a educação e a regulação industrial”; e acordos “inequívocos” sobre os pormenores de futuras disposições em matéria de segurança, “incluindo o acesso ao mandado de detenção europeu e bases de dados partilhadas vitais”.