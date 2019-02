Podence e Hassan brilham na vitória do Olympiacos

Hassan, emprestado pelo Sporting de Braga, e Daniel Podence brilharam na goleada do Olympiacos, treinado por Pedro Martins, ao Creta, por 5-1.

O avançado egípcio assinou um "hat-trick", aos 36, 46 e 60 minutos de jogo. O extremo português fez duas assistências. Mas não só Hassan e Podence brilharam. Masouras abriu o marcador ao minuto 15 e Fortounis marcou ao minuto 40. Nabi apontou o golo de honra do Creta.

Além de Podence, foram titulares os também portugueses José Sá e Roderick Miranda. Do lado do Creta, o defesa Ricardo Vaz foi titular.

Com este resultado, o Olympiacos consolida o segundo lugar e passa a somar 51 pontos, a oito do primeiro classificado, o PAOK, que ainda não perdeu, no entanto, nesta 22.ª jornada, empatou com o Aris de Salónica.