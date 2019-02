Pedro Sousa eliminado à primeira em São Paulo

Pedro Sousa falhou o apuramento para a segunda ronda do ATP 250 de Sã Paulo, esta segunda-feira. O tenista português, que esta semana saiu do "top-100" mundial, caiu perante o chileno Christian Garin.

O número dois nacional, atual número 101 do "ranking" ATP, perdeu em dois "sets", por 7-6(3) e 6-2. Sousa ainda deu luta no primeiro parcial, levando a decisão para o "tie-break", contudo, perdeu e, no segundo "set", não conseguiu oferecer resistência ao número 92 da hierarquia mundial.

Quem continua em prova é João Sousa, número um do ténis português. O número 38 do "ranking" ATP, que defende o estatuto de primeiro cabeça-de-série do torneio - é o primeiro português de sempre a alcançar esse título - foi ilibado da primeira ronda, pelo que só entra em cena na segunda. A nível de pares, em que faz dupla com o argentino Leonardo Mayer, João Sousa é o segundo pré-designado.