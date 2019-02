Bendtner regressa aos treinos depois de 50 dias de prisão

Nicklas Bendtner regressou, esta segunda-feira, aos treinos no Rosenborg, depois de ter cumprido 50 dias de prisão.

O avançado dinamarquês foi condenado por assalto e agressão, após ter-se envolvido num confronto com um taxista em Copenhaga, em setembro. Bendtner alegou legítima defesa, argumento recusado pelo tribunal.

Bendtner não terá pago do taxi e, na sucessão de uma discussão acesa com a sua mulher, agrediu o taxista, que exigia o pagamento do serviço, com um murro e um pontapé, que partiu o maxilar ao taxista. O incidente ficou registado em câmaras de segurança.

Para além dos 50 dias de prisão, Bendtner indemnizou o taxista em cerca de dois mil euros, e apresentou um pedido de desculpas publico aos adeptos do Rosenborg e ao clube, que não castigou o avançado.