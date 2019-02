FC Porto lamenta tratamento aos adeptos em Tondela

O FC Porto emitiu um comunicado, esta segunda-feira, no qual condena a entrada tardia dos seus adeptos na partida em Tondela, no Estádio João Cardoso, a contar para a 23ª jornada da I Liga.

Numa nota oficial publicada no site do clube, o FC Porto "considera inaceitável a forma como os seus adeptos foram tratados" no acesso ao jogo em Tondela e lamenta que "este tipo de episódios" se estejam a tornar "recorrentes e urge garantir que o acesso aos estádios seja efetuado de forma a que ninguém com ingresso válido seja obrigado a perder grande parte do jogo".

Os adeptos dos dragões entraram para a bancada destinada aos adeptos visitantes do Estádio João Cardoso já durante o primeiro tempo da partida que terminou com uma vitória do FC Porto, por 3-0.

O FC Porto agradeceu ainda "a tolerância de todos os adeptos, claques incluídas, que foram mais uma vez um exemplo de comportamento e de apoio incansável à equipa".