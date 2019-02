Edinho regressa de lesão para ajudar o Feirense na luta pela manutenção

O ponta-de-lança internacional português Edinho foi a principal novidade no regresso aos trabalho do plantel do Feirense, que prepara a partida frente ao Belenenses, a contar para a jornada 24 da I Liga.

Edinho, que se lesionara há um mês no adutor esquerdo, está de regresso aos trabalhos antes do previsto pelo departamento médio da equipa fogaceira, com quem fez trabalho extra. Esta segunda-feira, o avançado integrou praticamente todos os exercícios com bola.

O avançado é reforço de "peso" para Filipe Martins, que continua à procura de garantir a manutenção no primeiro escalão, um cenário cada vez mais difícil. O Feirense é a último classificado, com apenas 14 pontos somados, a nove pontos de um lugar de manutenção.

O Belenenses-Feirense decorre no domingo, às 15h00, no Estádio do Jamor, segundo a Liga.

