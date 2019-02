FC Porto termina preparação para Braga com quatro ausentes

O FC Porto terminou, esta segunda-feira, a preparação para a meia final da Taça de Portugal frente ao Braga, com três jogadores lesionados.

Danilo e Marega realizaram treino treino integrado condicionado e Aboubakar realizou trabalho de ginásio e também treino de forma condicionada. Em conferência de imprensa, Sérgio Conceição não abriu o jogo em relação à eventual disponibilidade de Danilo e Marega para a partida frente ao clube minhoto, pelo que a sua utilização continua em dúvida.



O lateral esquerdo Jorge continua ausente para "tratar de assuntos pessoais", pelo que a saída do internacional brasileiro é o cenário cada vez mais provável.

O FC Porto-Braga está marcado para terça-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.