Raúl Silva convocado para a deslocação ao Estádio do Dragão

Raúl Silva, defesa central brasileiro, é a principal novidade para a partida do Braga no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, a contar para a primeira mão da meia final da Taça de Portugal.

O central foi suspenso por dois jogos pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol depois de uma cotovelada a Acuña, contra o Sporting, em Alvalade. Apesar de Abel Ferreira, em conferência de imprensa, não ter confirmado a presença do brasileiro na convocatória, o Braga avançou mesmo com o recurso da decisão, com efeitos suspensivos do castigo. Deste modo, Raúl Silva, que falhou o último jogo por ter somado o quinto cartão amarelo, está de regresso aos convocados.

Fransérgio, médio brasileiro que também falhou a partida contra o Belenenses por suspensão, está de regresso à lista de escolhidos. No sentido oposto, Marcelo Goiano está fora por lesão, como Abel confirmou em conferência de imprensa, assim como Matheus, Ricardo Ferreira, Lucas, Fábio Martins e Pablo.



Os 20 convocados:



Guarda-redes: Tiago Sá e Marafona.

Defesas: Bruno Viana, Raul Silva, Sequeira e Ailton.

Médios: Claudemir, Ryller, Eduardo, Palhinha, João Novais, Trincão, Esgaio, Fransérgio e Xadas.

Avançados: Dyego Sousa, Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Paulinho e Murilo.