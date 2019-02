Metro Lisboa. Obras na estação dos Olivais começam terça-feira

As obras de reabilitação e remodelação na estação do metro dos Olivais, em Lisboa, com um investimento de 3,5 milhões de euros, têm início na terça-feira, mas permitem movimentos de entrada e saída, foi esta segunda-feira anunciado.

Em comunicado, o metropolitano de Lisboa refere que irá investir 3,5 milhões de euros na estação dos Olivais, sendo que o projeto de reabilitação implica que os acessos e átrio da estação "vão manter-se, alternadamente, encerrados durante o horário de funcionamento do metro, permitindo sempre os movimentos de entrada e saída da estação".

Vão ser realizadas intervenções de reabilitação para tratamento das infiltrações e, além de intervenções de reabilitação estrutural, serão também realizadas intervenções de modernização de algumas escadas mecânicas danificadas pelas infiltrações.

A estação do metro dos Olivais vai ser alvo de intervenções de conservação do espaço, designadamente ao nível de tetos falsos, limpeza e reabilitação dos revestimentos e pinturas.

A portaria publicada em Diário da República em 29 de janeiro refere que os encargos orçamentais decorrentes da execução do contrato de empreitada são repartidos em dois anos, sendo atribuídos 100 mil euros em 2018 e 3,6 milhões de euros este ano.

O elevador de acesso à superfície vai igualmente ser alvo de modernização, assim como o sistema de bombagem da estação será reabilitado, segundo a empresa, que prevê ainda trabalhos de modernização no sistema de iluminação da zona dos acessos ao cais e do próprio cais de embarque.

De acordo com o diploma, a empreitada tinha como prazo de execução de 01 de dezembro de 2018 até 30 novembro de 2019, mas, segundo o Metropolitano de Lisboa, as portarias de extensão de encargos "são solicitadas com bastante antecedência, fazendo-se um planeamento da execução da empreitada".

No entanto, refere a empresa, "o cumprimento deste planeamento está sempre dependente da publicação da portaria de extensão de encargos a que diz respeito o pedido, já que é este o instrumento que autoriza a realização da despesa em questão".

A empresa prevê agora a conclusão dos trabalhos no final do primeiro trimestre de 2020.