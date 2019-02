Uma pessoa morre em queda no Cabo da Roca

Uma pessoa morreu esta segunda-feira de manhã no Cabo da Roca, em consequência de uma queda na zona de arribas do litoral de Sintra, disse fonte do comando distrital de operações de socorro (CDOS) de Lisboa.

Segundo a mesma fonte, os bombeiros foram alertados às 11h11 para a queda de uma pessoa na zona do Cabo da Roca, não tendo sido revelado mais dados sobre a vítima.

No local encontram-se elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da Autoridade Marítima Nacional e dos Bombeiros Voluntários de Almoçageme, num total de 13 operacionais apoiados por seis viaturas, avançou o CDOS.