Sérgio Conceição: "Telles cansado? Fica com azia se não jogar"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, desvalorizou o cansaço de Alex Telles, o jogador com mais minutos disputados na equipa portista. Em conferência de imprensa de antevisão à partida contra o Braga, a contar para a meia final da Taça de Portugal, Sérgio brincou com a situação de uma eventual rotação no lado esquerdo da defesa do FC Porto:

"Telles tem muitos jogos? Perguntem aos outros se não queriam jogar tanto quanto ele. Se o tirar, fica com azia. Os jogadores se dão garantias, jogam. Eles gostam e querem jogar de três em três dias. Se acharmos que precisa de descansar, porque está a prejudicar o seu rendimento, não joga. Mas ter muitos jogos é o que todos querem".

O técnico dos dragões respondeu ainda a questões sobre outros jogadores do plantel. Sérgio elogiou o golo de Óliver Torres frente ao Tondela, e diz que o médio espanhol vale muito mais do que apenas golos:

"Foi importante para ele porque não fazia um golo há muito. O Óliver tem feito exibições muito positivas, não teve golo, mas teve outras coisas muito boas. Se ele se focar só no golo perderá foco noutras coisas. O golo surge de forma natural, como foi em Tondela. Foi a cereja no topo do bolo".

Sobre o bom momento de forma de Adrián López, o treinador do FC Porto não se mostra surpreendido com o seu rendimento pelo seu desempenho nos treinos: "Ele nos treinos corresponde de forma fantástica ao que é pedido. O que vejo nele é grande qualidade de treino e corresponde muito nos jogos".

O FC Porto recebe o Braga esta terça-feira, às 20h15, na primeira mão das meia final da Taça de Portugal, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.