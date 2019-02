Governo do Japão rejeita "não" dos eleitores e avança com relocalização de base militar dos EUA

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse esta segunda-feira que pretende avançar com a relocalização de uma base militar dos EUA na ilha de Okinawa apesar de uma maioria dos eleitores nipónicos ter votado contra esse plano.

No referendo não-vinculativo do passado domingo, quase 72% dos japoneses opôs-se à construção de uma nova base militar norte-americana no seu território para substituir a que funciona atualmente em Futenma.

Aos jornalistas, Abe garantiu que o Governo leva a sério o resultado dessa consulta, mas defendeu que não pode adiar o plano de 20 anos de mudar a base aérea dos EUA para um novo local.

Atualmente, a ilha de Okinawa acolhe a maior parte das instalações militares dos EUA no Japão. Contudo, o aumento de acidentes e crimes nos últimos anos naquela ilha tem feito aumentar a oposição dos locais à presença dos militares estrangeiros.

"Não podemos evitar a necessidade de relocalizar [a base de] Futenma, tida como a mais perigosa base militar de todo o mundo", declarou o primeiro-ministro esta manhã, pedindo a compreensão dos locais. "Não podemos adiar mais isto. Passámos muitos anos a dialogar com as pessoas da prefeitura e vamos manter esse diálogo para que elas possam compreender-nos."

Na consulta de domingo, os eleitores podiam votar a favor da mudança, contra ou neutro. Quase 72% votou contra a relocalização, contra 19% a favor e 9% de neutros, num total de 52% de participação eleitoral.

O governador de Okinawa, Denny Tamaki, eleito para o cargo em parte sob a promessa de lutar contra este plano, já pediu ao Governo central que "aceite a intenção enérgica" dos eleitores e que "cesse imediatamente os trabalhos de construção".

A base de Futenma está localizada numa zona urbana de Okinawa e Washington pretende mudá-la para um local mais remoto.

Os EUA mantêm uma grande presença militar no território nipónico desde o fim da II Guerra Mundial. Mais de metade das cerca de 47 mil tropas americanas estacionadas no país estão em Okinawa.

Os locais limitam-se a tolerar a presença dos soldados, com o ressentimento em crescendo desde 1995 depois de um grupo deles ter violado uma rapariga de 12 anos. Em 2016, um outro soldado norte-americano foi declarado culpado de atacar e matar uma mulher de 20 anos, tendo sido condenado a prisão perpétua.