Abel Ferreira: "Vamos lutar até ao último segundo pela final"

Abel Ferreira, treinador do Braga, quer fazer um bom resultado na primeira mão da meia final da Taça de Portugal frente ao FC Porto para lutar pela qualificação para o Jamor. Em conferência de imprensa, o técnico minhoto espera um jogo intenso e equilibrado no Estádio do Dragão:

"O FC Porto dispensa apresentações. Estamos preparados para grandes dificuldades, mas é na adversidade que nos podemos superar. Vamos lutar até ao último segundo pela vaga. Vai ser equilibrado, intenso e as duas equipas à procura do mesmo objetivo. O nosso plano está traçado e queremos honrar a história e passado do Braga nesta prova".

O técnico dos arsenalistas respondeu às palavras do presidente do clube, António Salvador, que exigiu um lugar no pódio do campeonato, depois de duas derrotas consecutivas que praticamente afastaram o Braga da luta pelo título:

"Não estamos habituados a perder e queremos reagir. Não vou fazer prognósticos para a I Liga, a minha varinha mágica está no trabalho do dia a dia. Vamos lutar pelos objetivos até ao fim e o campeonato só termina em maio. Queremos fazer melhor do que o ano passado".

Abel desvaloriza as críticas à sua equipa após a derrota caseira frente ao Belenenses: "Já estou no futebol há muitos anos. Temos de aceitar e aguentar as críticas e os elogios e focar-nos no nosso caminho e trabalhar da mesma forma".

Disponibilidade de Raúl Silva em dúvida

Raúl Silva, central brasileiro, foi suspenso por três jogos na sequência de uma agressão a Acuña, em Alvalade, na partida frente ao Sporting. O Braga terá apresentado um recurso com efeitos suspensivos, que torna Raúl Silva elegível para defrontar o FC Porto. O treinador do Braga prefere não comentar a situação, mantém o véu em relação à sua utilização, mas confirma a ausência de Goiano, capitão de equipa:

"Vamos aguardar pela presença do Raúl, só estou aqui para falar de futebol. O Goiano está fora, sim", rematou.

O FC Porto recebe o Braga esta terça-feira, às 20h15, na primeira mão das meia final da Taça de Portugal, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.