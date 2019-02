Sérgio "não espera facilidades" frente a um Braga fragilizado

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, espera dificuldades na primeira mão da meia final da Taça de Portugal frente ao Braga, no Estádio do Dragão. Em conferência de imprensa, o técnico dos dragões deixou elogios à equipa de Abel Ferreira, mas aponta para a vitória:

"Eles têm feito uma campanha excelente na Taça e no campeonato. Temos de estar atentos e fazer o nosso trabalho para conseguir uma vitória muito importante na primeira mão. Não estamos à espera de facilidades, pelo contrário".

O FC Porto vai defrontar o Braga que perdeu as duas últimas partidas, em Alvalade frente ao Sporting e em casa contra o Belenenses. Apesar do momento menos positivo, Sérgio não espera um Braga mais fraco: "Também diziam que não ganhávamos fora e vencemos de forma tranquila em Tondela. O Braga é uma grande equipa e é nestes momentos menos positivos onde a concentraçaõ e o foco aumentam. Não esperamos facilidades, é um adversário muito difícil".

Questionado sobre se a partida frente ao Braga exige uma preparação mental diferente, face ao calendário apertado da equipa portista, Sérgio diz não estar minimamente preocupado com o plano motivacional:

"Temos um grupo competitivo, todo querem jogar, até fora do seu melhor plano físico. Todos têm um grande espírito de sacrifício e estou completamente tranquilo no plano emocional e de motivação da equipa".

O FC Porto recebe o Braga esta terça-feira, às 20h15, na primeira mão das meia final da Taça de Portugal, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.