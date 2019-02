Trump adia prazo para imposição de taxas sobre importações da China

A quatro dias do final do prazo, Donald Trump anunciou esta segunda-feira que não vai avançar já com a imposição de tarifas sobre uma série de produtos importados à China, citando avanços nas negociações com Pequim para evitar uma guerra comercial aberta.

A subida das taxas alfandegárias sobre bens chineses, de entre 10% e 25%, deveria entrar em vigor no próximo dia 1 de março, sexta-feira. Contudo, e face aos "progressos substanciais" nas negociações comerciais, o Presidente norte-americano diz que decidiu alargar esse prazo.

Trump também disse que pretende encontrar-se com o homólogo chinês, Xi Jinping, na Flórida para fecharem um acordo comercial caso haja mais progressos nas próximas rondas de negociação.

A Xinhua, agência estatal chinesa, diz que os países já terão alcançado entendimento em questões como a transferência de tecnologia, a proteção de propriedade intelectual e questões agrícolas.

Na semana passada, Trump já tinha referido que a última ronda de conversações tinha registado avanços, incluindo sobre um acordo contra o que o líder norte-americano diz ser a manipulação de divisa pela China.

Apesar de nenhuns detalhes terem sido ainda avançados sobre estes progressos, na sexta-feira fontes disseram ao canal norte-americano CNBC que os chineses estão dispostos a comprar até 1,2 biliões de dólares em bens norte-americanos. Pelo contrário, e de acordo com as mesmas fontes, ainda não há qualquer acordo quanto a questões de propriedade intelectual.