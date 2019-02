"Benfica tem de continuar o excelente momento contra o Chaves"

João Manuel Pinto, antigo jogador do Benfica, diz que as águias não podem facilitar no atual bom momento de forma. Em entrevista a Bola Branca, o antigo defesa acredita que as águias precisam de vencer o Chaves para defrontarem o FC Porto, na próxima jornada, apenas a um ponto do líder do campeonato:

"O Benfica não pode parar. Está num excelente momento com a entrada do novo treinador, mas o Chaves também procura sobreviver, porque está na zona de despromoção. A pressão está no Benfica porque é o clube grande e joga em casa. Acho que irá ganhar, até porque não pode escorregar, visto que o Porto ganhou e é importante chegar ao jogo com o Porto colado a eles".