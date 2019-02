"Sporting está muito dependente de dois ou três jogadores"

Tonel, antigo defesa do Sporting, acredita que a equipa leonina tem menos qualidade no plantel, em comparação ao FC Porto e Benfica, o que explica a "montanha russa exibicional" do Sporting na presente temporada. Em declarações a Bola Branca, o antigo central leonino diz que a equipa de Marcel Keizer está "dependente de dois ou três jogadores":

"Não têm sido constantes e dependem muito da exibição de dois ou três jogadores, como o Bruno Fernandes. Se a equipa adversária o conseguir condicionar, fica difícil. E isso pesa, num coletivo que não tem o plantel de outros rivais. Por isso, o nível exibicional não se tem mantido no topo", começa por referir Tonel.



O antigo defea leonino acredita que Bruno Fernandes, a manter o atual nível exibicional, não ficará muito mais tempo em Alvalade:

"Se o Bruno se mantiver a este nível até final da época é natural que não faltem clubes a querer contratá-lo. Depois, a direção do Sporting decidirá se as propostas agradam ou não", afirma taxativamente o ex-defesa, que passou por Alvalade entre 2005 e 2010. Bruno Fernandes leva já 22 golos apontados esta época.

Tonel, de 38 anos, foi contratado pelo Sporting ao Marítimo. As duas equipas reencontram-se esta segunda-feira na penúltima partida da 23ª jornada da Liga, jogo que espera equilibrado:

"Vai ser um jogo dificil e equilibrado. Um Marítimo que em casa que cria dificuldades aos grandes e o Sporting sentiu isso na pele na época passada. O Sporting vem de uma eliminação europeia e o Marítimo de uma vitória fora e, por isso, está moralizado. Acredito num jogo difícil para as duas equipas".

O ex-jogador considera que a formação orientada por Petit vai subir na tabela embora, até ao momento, este não seja o campeonato a que os insulares têm habituado os seus adeptos: "Normalmente, o Marítimo anda nos primeiros cinco, seis lugares. Este ano, anda nos cinco, seis de baixo. Mas penso que poderá sair desta situação. Mas sem dúvida que não é o Marítimo de outros tempos".

O Marítimo recebe o Sporting esta segunda-feira, às 19h00, no Estádio dos Barreiros, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.