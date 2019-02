Kvitova regressa ao pódio do "ranking" WTA

Petra Kvitova perdeu a final do Open do Dubai, mas o resultado da sua prestação valeu-lhe a subida ao pódio do "ranking" mundial de ténis. A checa ascendeu ao terceiro posto, por troca com Sloane Stephens, que caiu para a quarta posição.

Naomi Osaka continua na frente. A japonesa tem vantagem confortável sobre Simona Halep, a número dois do planeta. Houve ainda outra troca no "top-10", com Kiki Bertens a subir ao sétimo lugar e Angelique Kerber a descer para o oitavo posto.

Inês Murta é a número um nacional, no lugar 617. Maria João Koehler surge na posição 632 e Francisca Jorge está 652º.