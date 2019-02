João Sousa sobe à posição 38 do "ranking" mundial de ténis

João Sousa subiu dois lugares no "ranking" ATP e é agora o número 38 do mundo. O número nacional foi eliminado na 2ª ronda do Rio Open, mas continua no Brasil, onde esta semana é o cabeça-de-série número um do Open de São Paulo.

Pedro Sousa, que tinha entrado, pela primera vez na carreira, no "top-100", caiu duas posições para o lugar 101. O número três nacional é João Domingues, que esta semana ganhou quatro lugares e subiu à posição 212.

Não há registo de alterações no "top-10", com Novak Djokovic na frente do pelotão. Nadal é o número dois do mundo e Zverev surge na terceira posição.