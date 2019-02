Knicks surpreendem Spurs

Os New York Knicks, uma das equipas com pior registo na NBA, esta temporada, conquistaram uma surpreendente vitória sobre os San Antonio Spurs, por 130-118. Dennis Smith Jr., com 19 pontos, 13 assistências e seis ressaltos foi um dos grandes destaques no Madison Square Garden, a par de Kevin Knox (19 pontos e dez ressaltos), Damyean Dotson (27 pontos) e Mitchell Robinson (15 pontos e 14 ressaltos).

Apesar da derrota, DeMar DeRozan foi o melhor marcador do encontro, com 32 pontos. Foi a 12ª vitória dos Knicks na temporada regular da NBA. A equipa de Nova Iorque está no último lugar da Conferência Este.

Os San Antonio Spurs seguram posição de acesso ao "play-off", a Oeste, com 33 vitórias e 28 derrotas. A equipa de Greg Popovich ocupa o sétimo posto, com registo idêntico ao dos LA Clippers, e com mais duas vitórias do que os Sacramento Kings.