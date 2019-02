Manchetes a três cores

Manchetes para cada um dos três grandes nos jornais desportivos, esta segunda-feira. O "Record" dedica-se ao Sporting, com António Oliveira rendido a Bruno Fernandes.

"Dava-lhe a camisola 10", diz o antigo jogador, que tem em Bruno Fernandes o sucessor como médio goleador.

"A Bola" aponta ao fecho da jornada 23 e, em particular, ao desafio do Benfica: "Chaves para o clássico". Benfica obrigado a ganhar o Chaves para manter líder a um ponto. O jogo é às 21h15, na Luz. Às 19h00, o Sporting joga com o Marítimo, na Madeira. Mathieu continua de fora. Os dois jogos de fecho da jornada 23 têm relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

"O Jogo" já atencipa o duelo da Taça, entre Braga e FC Porto: "A Taça de Adrián". Espanhol foi sempre titular e decisiva nas três eliminatórias. Danilo ainda não será opção. "A Bola" informa que o internacional português está guardado para sábado, para o clássico com o Benfica.

Taarabt voltou a competir. O marroquino foi titular pelo Benfica B, na derrota com o Cova da Piedade. Bernardo Silva também em destaque, pela conquista da Taça da Liga. O Manchester City bateu o Chelsea.