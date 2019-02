Óscares. A noite de todas as estrelas

A 91.ª edição dos Óscares não teve apresentador, facto que acontece pela primeira vez em mais de três décadas. No entanto, muitas serão as figuras conhecidas do público português que vão a palco apresentar diversas categorias. Serena Williams, Barbra Streisand e Trevor Noah são apenas alguns dos nomes sonantes que vão animar a cerimónia.

Queen(s) em palco



A abrir as hostilidades estiveram os Queen, acompanhados por Adam Lambert. "We Will Rock You" e "We Are the Champions" fizeram parte do medley que fez vibrar o Dolby Theatre.

De seguida, três mulheres em palco para dar início ao espetáculo: Amy Poehler, Tina Fey e Maya Rudolph conseguiram os primeiros risos da noite, com algumas brincadeiras políticas. "Para quem está mais confuso, não... Nós não somos as apresentadores desta noite", disse Maya Rudolph. Mas bem que podiam ser...