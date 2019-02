Kepa nunca quis “desobedecer ao treinador"

O guarda-redes do Chelsea veio às redes sociais explicar o incidente com o treinador Maurizio Sarri durante a partida com o Manchester City. Kepa Arrizabalaga recusou-se a ser substituído mas garante que “em momento algum foi intenção desobedecer ao treinador ou a qualquer uma das suas decisões”.

Numa mensagem deixada no Instagram, o jovem espanhol considerou que tudo não passou de um mal-entendido, mas pede desculpa “pela imagem passada”.