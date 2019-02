Menino de três anos desaparecido em Barcelos foi encontrado morto em tanque

Um menino de três anos, que estava dado como desaparecido desde a tarde deste domingo, foi encontrado morto num tanque de rega, na localidade de São Pedro de Alvito, Barcelos, confirmou a GNR.

O comando-geral da GNR acrescentou que o posto da GNR de Barcelos recebeu o alerta para o desaparecimento da criança pelas 15h30, tendo o corpo sido encontrado "num tanque de rega nas proximidades da casa dos pais", pouco antes das 18h00.

Após receberem o alerta do desaparecimento, as autoridades iniciaram as buscas que culminaram com a descoberta do corpo da criança.

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) adianta que, após receber a chamada de alerta, foram acionados os Bombeiros Voluntários de Barcelos e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Barcelos, bem como uma equipa de psicólogos.

"A criança encontrava-se em paragem cardiorrespiratória e as equipas realizaram manobras de suporte avançado de vida, mas sem sucesso, tendo o óbito sido declarado no local", explica o INEM.