City vence Taça da Liga, mas só se fala da recusa de Kepa

O Manchester City conquista a Taça da Liga de Inglaterra, nos penaltis, diante do Chelsea, mas a notícia é que um jogador se recusou a sair de campo.

O jogo estava no prolongamento, perto do fim, e Sarri, técnico do Chelsea, quis trocar o guarda-redes Kepa por Willy Caballero, mas o jovem espanhol recusou-se a sair.

O técnico italiano teve um ataque de nervos, mas deixou Kepa ficar em campo.

Dentro das quatro linhas, o jogo terminou empatado 0-0 e resolveu-se nas grandes penalidades (4-3) a favor dos azuis de Manchester.

O melhor em campo foi Bernardo Silva.

O City é assim bicampeão da Taça da Liga em Inglaterra.