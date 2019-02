Portugal já conhece adversários para Mundial sub-20

Realizou-se este domingo o sorteio da fase final do Campeonato Mundial de Sub-20 que vai realizar-se na Polónia. Portugal fica no grupo F.

Grupo F: PORTUGAL, Coreia do Sul, Argentina, África do Sul

Grupo E: Panamá, Mali, França, Arábia Saudita

Grupo D: Qatar, Nigéria, Ucrânia, Estados Unidos

Grupo C: Honduras, Nova Zelândia, Uruguai, Noruega

Grupo B: México, Itália, Japão, Equador

Grupo A: Polónia, Colômbia, Taiti, Senegal.

A fase final do Mundial de sub-20 vai decorrer na Polónia entre 23 de maio e 15 de junho.

Portugal, estreia-se na prova diante da Coreia do Sul, no dia 25 de maio, seguindo-se os embates com Argentina, a 28 de maio, e África do Sul, a 31 de maio, sempre na cidade de Bielsko-Biala.

A equipa das quinas, que já conquistou dois mundiais em 1989 e 1991, chega com o estatuto de campeã da Europa de sub-19.